Sergio Coppola: "Siamo stati sconfitti, ma da qui ripartiamo"

Come primo atto mi sento di ringraziare gli oltre 850 elettori che ci hanno dato fiducia votando la lista Santa Maria a Monte di tutti.

Hanno dato fiducia ad un progetto politico teso a ricostruire ideali e valori della stagione dell’ Ulivo che ha visto attori partiti, ma sopratutto persone mossi dalla voglia di trasformare il nostro paese e nel nostro comune mossi dalla voglia di garantire coesione sociale e qualità della vita.

Insieme agli elettori mi sento di ringraziare i 16 uomini e donne che si sono candidati e tutte le altre persone che hanno collaborato con noi in questi quaranta giorni per trasformare un utopia in realtà.

Siamo stati sconfitti – non uso perifrasi - ma da qui ripartiamo per riaffermare la necessità di una società aperta, plurale accogliente e sopratutto attenta ai bisogni dei più deboli.

Una società che vede nell’ istituzione Comune il primo e più importante strumento per sviluppare politiche inclusive e sinceramente sono stupito dal forte calo di votanti – 2100 elettori in meno – rispetto alla precedente tornata elettorale per Camera e Senato. Questo calo deve preoccupare tutte le forze politiche del Comune in quanto é il segnale sia di disaffezione che di disinteresse rispetto a un Ente così importante per la vita quotidiana.

Come lista andremo avanti sia con l’impegno dei tre consiglieri comunali di opposizione , ma sopratutto lavoreremo sul territorio per radicarci ascoltando i cittadini e trasformando le loro richieste in atti formali in Consiglio comunale e altresì sviluppando i temi del nostro programma e facendo crescere un gruppo di uomini e donne che diventeranno i prossimi candidati in Consiglio Comunale.

Fonte: Sergio Coppola – Lista Santa Maria a Monte di Tutti

