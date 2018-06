Elezioni, l'appello al voto di Cgil e Anpi

Per le nostre organizzazioni la partecipazione alla vita democratica è un tratto distintivo e di valore da sempre. Per questo motivo riteniamo che il voto per l’elezione del sindaco di Massa sia l’occasione di poter affermare i diritti del lavoro e della dignità delle persone.

Oggi non possiamo consegnare la città nelle mani di forze politiche che professano una visione populista della società e discriminante verso i generi. Welfare e Lavoro rappresentano una priorità e chiediamo al futuro sindaco di assumerli come impegno prioritario e su di essi sviluppare un confronto costante con le parti sociali. E’ necessario dare un governo rigoroso alla qualità dell’occupazione e così da creare quel valore necessario per uscire da una dinamica economica paralizzata e preoccupante, insistendo sulla compatibilità ambientale degli investimenti da realizzarsi anche attraverso lo stop al consumo di suolo e puntando sul riutilizzo e sulla rigenerazione urbana.

In merito alle questioni legate a quale modello di welfare e di tutele socio-sanitarie è indispensabile respingere con forza ogni tentativo di una privatizzazione dei servizi sociali, messi quanto mai a rischio dall’eventuale introduzione del sistema di Flat Tax voluto da questo governo a trazione leghista.

Serve piuttosto sostenere e se possibile aumentare i livelli delle prestazioni sociali oggi esistenti per le fasce più deboli della popolazione, gli anziani, i minori, le famiglie più colpite dalla crisi, garantendo un forte governo e una chiara programmazione pubblica degli interventi e del sistema educativo. Riteniamo che siano necessarie politiche che affrontino i temi della disoccupazione della precarietà, delle crescenti disuguaglianze che colpiscono i più deboli. Abbiamo bisogno di modelli sociali che favoriscano la partecipazione e avvicinino le persone all’idea si politica come strumento utile per dare risposte ai bisogni dei cittadini contrastando le paure, le spinte razziste e promuovendo invece l’inclusione sociale. Occorre difendere e rafforzare ulteriormente i valori democratici, di solidarietà e di rispetto per il lavoro, per l’universalità dei diritti civili e per la nostra Costituzione antifascista. Per questi motivi, forti dei nostri progetti e di idee autonome per la città e fortemente convinti delle profonde differenze tra le proposte in campo intendiamo lanciare un appello alla partecipazione al voto, per garantire una Massa solidale e democratica, accogliente e antirazzista, con più lavoro e rispetto dell’ambiente, nella speranza di invertire una pericolosa tendenza verso l’individualismo da sempre opposto ai valori da noi sostenuti.

Fonte: Cgil Massa Carrara Anpi Massa Carrara

