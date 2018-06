Fontanello irregolare ? La Lega chiede chiarimenti

I consiglieri della Lega, Simone Marconi e Francesco Fagni: "Sembra si tratti di abuso edilizio"

È il regalo che questa amministrazione si fa per il secondo anno di mandato. Ovviamente cercheremo di capire nel dettaglio cosa è accaduto e vigileremo su questa (spiacevole) faccenda interrogando la giunta.

Già aveva dell'incredibile la scelta di questa amministrazione di ubicare il fontanello in centro, accanto ad un palazzo storico. È ancora piu' incredibile la scelta di spostarlo (cioè demolirlo) dopo averlo realizzato, ovvero dopo aver speso €45000 (così si legge dal cartello di cantiere) di soldi pubblici.

Auspichiamo un chiarimento urgente da parte del sindaco e della sua giunta sperando che, come già successo per il caso dei rifiuti pericolosi, non ci siano altre sorprese in questa ennesima pratica nata male e finita peggio. "

Fonte: Ufficio stampa

