Il candidato sindaco Ettore Neri presenta il suo vice, Nicola Conti

“Un ragazzo serio e onesto, pieno di energia e passione per il proprio territorio, un ingegnere affermato da sempre impegnato sulle tematiche ambientali – così il candidato a Sindaco Ettore Neri presenta ufficialmente il proprio vice-sindaco – Nicola Conti sarà il mio vice-sindaco, è il più votato in assoluto al primo turno ma soprattutto è un esempio di come le energie migliori di Pietrasanta si siano spese per la propria comunità e di come siano ancora disposte a farlo per il cambiamento, è il segno della differenza di metodo e di sostanza tra noi ed il centro-destra”. Trentasei anni sposato con un figlio di 5 anni ed un altro in arrivo tra poco, vive all’Africa ma è nato e cresciuto a Valdicastello. Presentato in conferenza stampa a Strettoia nel suo primo discorso da vice sindaco in pectore ha sottolineato due temi centrali come le frazioni e le emergenze ambientali: “Siamo qui a Strettoia perché per noi le frazioni saranno il vero centro dell’azione programmatica e degli interventi e perché sull’ambiente a partire dalla chiusura di Cava Fornace, non servono se e ma né interventi a metà ma un’azione decisa e risolutiva. Su questo ho lavorato all’opposizokne su questo potrò fare molto da vice-sindaco”.

Fonte: Ufficio stampa

