I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo distaccamento di Bibbiena, sono intervenuti in Comune di Castel San Niccolò, SP 70 della Consuma, per un incidente stradale.

Un ferito è stato preso in carico dal personale sanitario del 118.

Sul posto anche la Polizia Municipale.

