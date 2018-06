“Il Pd è soddisfatto di questa intesa, approvata all'unanimità dalla nostra direzione, e siamo convinti di aver segnato una prospettiva importante per tornare a governare la città e governarla bene”. Lo ha dichiarato Simone Vigni segretario del Pd di Siena dopo il raggiungimento dell'apparentamento tra le due liste che sostengono la candidatura a sindaco di Bruno Valentini, quella del Pd e la lista “In campo”, e la lista “Per Siena” di Pierluigi Piccini. “Non è un accordo di potere, non guarda al passato ma al futuro – ha sottolineato Vigni -, un'alleanza responsabile, trasparente, concreta e realizzabile per la nostra città, di alto profilo che parte dall'integrazione dei nostri rispettivi programmi. In questo progetto c'è l'obiettivo del Partito Democratico senese che punta alla ricostruzione di un laboratorio di idee democratiche e progressiste, per questo motivo abbiamo rivolto un appello a tutte le forze che si riconoscono nei stessi nostri valori. Voglio anche dire ai nostri cittadini che abbiamo le idee e un progetto concreto per la città, rispetto ad altri che hanno come unico scopo quello di conquistare Siena per soddisfare solo i loro appetiti nazionali. Il nostro partito è una forza democratica che si confronta con tutti - ha concluso il segretario cittadino - nel rispetto della dialettica politica al contrario di chi ha proclamato più volte di voler allontanare il Pd da Siena”.

Fonte: Ufficio stampa Pd Siena

Tutte le notizie di Siena