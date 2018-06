Una serata di festa ha riempito la Fortezza Vecchia di Livorno grazie alla Festa del Donatore, presentata dall'irresistibile Claudio Marmugi, che Avis Comunale Livorno ha voluto far coincidere quest'anno con la finale dell'Avis Music Contest, appuntamento organizzato per la prima volta in collaborazione con The Cage Theatre negli scorsi mesi, per creare un appuntamento di rilievo utile a sensibilizzare i giovani al tema della donazione del sangue. La serata di ieri ha visto premiare per 72 donatori benemeriti, distinti per il numero di donazioni effettutate in un anno, nel massimo dei casi fino ad arrivare al numero di 100 donazioni. Tante persone si sono alternate sul palco per ricevere un attestato di riconoscimento da Avis Comunale Livorno e un regalo simbolico per ringraziare tutti coloro che ogni giorno decidono di fare il dono più bello che c'è. La serata si è aperta con i saluti istituzionali e i ringraziamenti all'Autorità Portuale di Livorno, nella persona di Francesco Ghio, che ha permesso che questa bellissima serata di festa potesse svolgersi nel suggestivo spazio della Fortezza Vecchia.

Per tutta l'arco della serata i giovani studenti e studentesse che hanno svolto le ore di alternanza scuola-lavoro con Avis Comunale Livorno hanno dato il loro importante contributo all'organizzazione, raccogliendo brevi video testimonianze della serata che saranno rilanciate sui social nei prossimi giorni, e scattando fotografie ai partecipanti. Importantisima fase della serata è quella del lancio ufficiale del gruppo Avis Giovani Livorno «Oggi è una serata davvero importante con il lancio del gruppo giovani con cui vogliamo approfondire ancora di più le nostre attività di sensibilizzazione coinvolgendo i ragazzi per portare una nuova energia creativa e abbassare l'età dei donatori. - spiega il Presidente di Avis Comunale Livorno Matteo Bagnoli – a fine mese faremo il nostro primo incontro con tutte le persone che si sono iscritte al gruppo per pensare già al prossimo evento da costruire insieme durante l'estate».

Per iscriversi al gruppo Avis Giovani Livorno o chiedere informazioni è possibile scrivere alla mail livorno.comunale@avis.it o alla pagina Facebook Avis Comunale Livorno o a quella pronta a nascere proprio dedicata al gruppo giovani: Avis Giovani Livorno. La Festa del Donatore è coincisa inoltre con la finale dell'Avis Music Contest, che ha coinvolto tante band emergenti del territorio in un vero e proprio contest musicale. Sono state quattro le band ad esibirsi: Scamorza, Major, The Forty Days e Per Aspera. Dopo una selezione sul filo del rasoio, poiché tutte le band hanno raggiunto punteggi molto ravvicinati, sono stati i The Forty Days a vincere l'Avis Music Contest, con il loro originale prog-rock, guadagnandosi così due sedute di registrazione presso il 360 Music Factory Studio di Livorno.

