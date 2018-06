La lista 'in Campo' sull'alleanza con 'Per Siena': "Uniamo le forze"

Noi siamo una lista giovane di persone con poca o nessuna esperienza politica, che in poco tempo con Bruno Valentini ha raggiunto un successo inaspettato. Sulle integrazione del programma con i contributi di "Per Siena" rileviamo sintonia e che le integrazioni reciproche aumentano il livello di qualità della proposta. I vantaggi di quest’alleanza sono tre ed hanno come comune denominatore l'unione di forze. Uniamo le forze in un Fronte compatto contro le destre. Uniremo le forze civiche in consiglio comunale. Uniamo le forze generazionali di amministratori esperti e giovani per formare una nuova classe dirigente. Su questo saremo felici di misurarci.

Per chi mi chiede se sono favorevole agli apparentamenti la mia risposta è si. E come in Campo vogliamo apparentarci con tutti i senesi disoccupati o che lavorano in aziende in crisi; vogliamo apparentarci con tutti quei senesi laureati che per trovare un lavoro devono vivere a 300 km di distanza, e anche con i giovani che vogliono creare una start-up. Vorrei apparentarmi con Costalpino, Isola d’Arbia, San Miniato, che hanno bisogno di più attenzione dalla futura amministrazione e vorrei apparentarmi con il centro storico e con i suoi commercianti che hanno bisogno di maggiore ascolto e minore burocrazia. Vorrei apparentarmi con le maestre dei nostri figli, e con i dipendenti degli uffici del comune, troppo spesso bistrattati dai loro stessi concittadini. Vorrei apparentarmi con chi ha un figlio disabile, con chi cura un malato in casa, con chi è in lista d’attesa per una tac. Ci apparentiamo con Siena e i senesi.

