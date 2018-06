Si terrà giovedi 21 giugno alle 21 in sala ovale della Provincia di Prato, via Ricasoli 19, la presentazione del nuovo libro di Fulvio Massini "Tipi che corrono. Le nuove tecniche per i nuovi runner" edito da Rizzoli con prefazione di Davide Cassani. Sei capitoli che mettono in luce tutti i runner, dal principiante, all'amatore, all'evoluto con esercizi per imparare a correre, cosa fare oltre alla corsa e le tecnologie che aiutano i corridori.

Fulvio Massini

"Ho voluto sintetizzare tanti anni di passione e ricerca in questo libro - spiega Massini - e la prefazione di Davide Cassani, che non è nato podista ma un campione di ciclismo, mi ha dato ancora più spinta a credere in questo progetto". Accanto al responsabile tecnico della Firenze Marathon ci sarà il presidente dell'associazione medici sportivi di Prato Luca Magni e la serata metterà a fuoco il percorso della Pistoia Abetone che si disputerà dopo 3 giorni e vedrà i podisti correre in salita per 50 km. Una serata ad ingresso libero con l'occasione di fare domande e chiedere consigli a chi conosce la corsa da tutti i suoi punti di vista.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Prato