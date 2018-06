Domenica 17 giugno 2018 ultimo giorno della 26esima edizione di Cèramica di Montelupo Fiorentino (FI), con oltre 30 espositori, 35 mostre e installazioni, più di 30 eventi che ridisegnano gli spazi della città.

Ultimo giorno per immergersi nel mondo di Cèramica, la 26esima festa internazionale della ceramica di Montelupo Fiorentino (FI), che domenica 17 giugno 2018 chiude i 3 giorni della manifestazione con mostre, artigianato, design, opere d’arte, eventi, artigiani ed artisti che interpretano e dialogano sulla ceramica come “oggetto del quotidiano”.

Tra Viale Umberto I, Via Via Rovai e Via Caverni si sviluppa il progetto ARCHETIPI “La biografia degli oggetti quotidiani”, curato da Federica Preto, filo conduttore degli spazi dedicati all’alto artigianato e al design. Qui prendono vita la Mostra Mercato FORMAE, le installazioni ed esposizioni degli atelier e temporary store a cura di ceramisti e designer contemporanei, l’evento multimediale di “ARCHETIPI – Per una biografia degli oggetti quotidiani”, nella Ex Fabbrica Fanciullacci (dalle 21 in poi).

Il centro cittadino è il luogo della sperimentazione, lo spazio di artisti e botteghe, opere di arte contemporanea che fanno parte del progetto “About a Vase”, la mostra allestita dal 17 giugno al 15 luglio 2018 e curata da Matteo Zauli. Piazza della Libertà ospita la grande installazione del Terzo Paradiso realizzata in ceramica in omaggio a Michelangelo Pistoletto. E l’installazione “Il grande testone” di Andrea Salvatori.

Tra le opere d’arte contemporanea da ammirare ci sono quelle di Nanni Valentini, Jonathan Monk, Sueharu FuKami, Cèsar, Chiara Camoni, Ugo La Pietra, Betty Woodman, Mimmo Paladino, Luigi Ontani, Sebastian Matta.

Domenica 17 giugno (dalle 16 alle 19) continua la sfida del “Mondial Tornianti in Tour”, che vede all’opera artigiani provenienti da tutta Italia e dall’estero. Tre le prove da superare: la prova tecnica (devono riprodurre fedelmente 2 oggetti identici ai campioni proposti, in un tempo dato), la prova dell’esteta (devono realizzare un oggetto con fantasia e creatività su un tema dato, che in occasione di Cèramica ruota intorno alla figura di Pinocchio, in omaggio al borgo toscano di Collodi), prova di velocità: gli artigiani devono realizzare il maggior numero di oggetti nel più breve tempo possibile.

In Piazza dell’Unione Europea c’è Wunderkammer: la camera delle meraviglie delle manifatture di Montelupo Fiorentino, che dalla tradizione rinascimentale trascina i visitatori in una storia alternativa e in continuo rinnovamento sulla strada della ceramica. Due stand sono dedicati rispettivamente alla tradizione (con i terracottai dell'Unione Fornaci della Terracotta) e all’innovazione con i percorsi che esprimono il futuro della ceramica (a cura del Centro Ceramica Sperimentale).

Tanti i laboratori creativi per bambini e famiglie - che prevedono l’osservazione, l’uso e la manipolazione di materiali ceramici - a cui si può partecipare in Piazza Vittorio Veneto dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, alle 21.30 e alle 22.30. Fino alle ore 20 ci sono anche i giochi di legno.

Nell’ex Teatro Risorti ci sono le opere di artisti e maestranze locali che si confrontano con Diego Perrone, nelle botteghe gli artisti under 30. L’ex Teatro Risorti e via Garibaldi sono anche il luogo del Ceramic Performance Festival: spettacoli ispirati alla ceramica, a partire dalle 22. Performance di danza, teatro, musica, sono disseminati per tutta la giornata nelle varie location della città, dalle 11 alle 22.45.

Per informazioni: Cèramica

Piazza Vittorio Veneto, 10 – 50056 Montelupo Fiorentino Firenze

Tel. 057151352 – 057151087

E-mail: info@museomontelupo.it

Sito web: www.festaceramica.it

Fonte: Ufficio stampa

