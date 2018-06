Sicurezza: Nardella, chiederò 100 uomini in più a Salvini

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha dichiarato che per la sicurezza della città: "I 100 uomini" in più delle forze dell'ordine "che io ho chiesto a Minniti tornerò a chiederli anche al ministro Salvini- e ha aggiunto-, sono venuti tanti ministri dell'Interno in città, in tante occasioni - ha aggiunto Nardella - quindi mi aspetto che faccia il ministro dell'Interno, e che quindi accolga le richieste che abbiamo già fatto ad altri ministri suoi colleghi prima, e di sostenerci nel garantire la sicurezza di tutti i cittadini a Firenze, a partire dall'impegno di darci più uomini, Carabinieri, poliziotti e finanzieri che consentano di presidiare il territorio con ancora più capillarità".

