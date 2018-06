SPIL, il bilancio 2017 chiude in positivo

Nella seduta del 15 giugno 2018 l’assemblea dei soci ha approvato il bilancio d’esercizio 2017 della società SPIL spa e dato il via libera alla costituzione della newco SPIL SCL s.r.l. alla presenza dell’amministratore giudiziario Raffaele Fico e del sindaco del Comune di Livorno, Filippo Nogarin.

La società ha chiuso l’esercizio 2017 facendo registrare un utile di 418.654 euro, di cui 52.7554 sono stati destinati alla copertura della perdita residua d’esercizio 2016, mentre il resto, 365.899 euro sono state inserite a riserva legale.

Parallelamente l’assemblea degli azionisti ha dato il via libera alla costituzione della nuova società, la SPIL Strategic Contract Logistic s.r.l., così come da mandato ricevuto dal Consiglio comunale di Livorno nel corso della seduta del 14 giugno scorso.

Una società il cui 80% delle quote è stato messo sul mercato da parte di Spil, il 10 agosto 2017, attraverso una procedura pubblica che si è conclusa con l’assegnazione alla società ISS Palumbo, che ha presentato l’offerta economia e tecnica maggiormente vantaggiosa.

“Come ha confermato anche il collegio sindacale di Spil nel corso dell’assemblea di ieri - sottolinea il sindaco Nogarin - l’approvazione del bilancio 2017 e la conseguente nascita della Spil 2 rappresentano tasselli fondamentali per garantire la continuità aziendale. A questo punto, nonostante permangano alcuni elementi di incertezza tutt’altro che trascurabili, per Spil c’è una luce in fondo al tunnel in cui l’hanno trascinata anni di politiche folli che hanno finito per indebitarla fino al collo e, di fatto, comprometterne la funzione”.

Fonte: Comune di Livorno-Ufficio stampa

