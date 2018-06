Traffico e cantieri, Nardella: "Usare mezzi pubblici "

Cantieri in Oltrarno e in piazza San marco, durante l'estate fiorentina. Linee dei bus deviate e cantieri per la tramvia. Il sindaco di Firenze, nardella, lancia il suo appello ai fiorentini: "Il mio appello è di prestare attenzione ovviamente alla viabilità, di usare il più possibile mezzi pubblici, e informarsi sui cambi eventuali di linee". Ha poi ricordato: "abbiamo in città vari cantieri che però servono a rendere Firenze più bella e più funzionale: i cittadini, quando vedono i cantieri, con gli operai che lavorano per rimettere a posto strade e piazze, capiscono il sacrificio e lo sopportano volentieri".

