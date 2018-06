Al culmine di un litigio con la fidanzata le sferra un pugno e le ruba il cellulare. Per questo un 31enne irregolare in Italia, senza fissa dimora e già conosciuto dalle forze dell’ordine è stato arrestato dai carabinieri, la scorsa notte a Montecatini. L’uomo, in stato di ebbrezza, ha colpito la donna e poi si è allontanato. Al momento dell'arresto aveva con se il cellulare della fidanzata che è stato poi restituito alla giovane.

