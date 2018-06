Valentini: “Un'alleanza responsabile con un preciso programma

“In questi giorni, come già saprete vista la trasparenza con cui lo abbiamo comunicato fin da subito, è stato aperto un canale di dialogo con il candidato Pierluigi Piccini e la sua lista Per Siena. Un passaggio che abbiamo ritenuto responsabile sia perché il loro progetto ha dimostrato l’apprezzamento di una consistente parte di cittadini, sia per un comune bagaglio di valori di centrosinistra, seppur attuati in due momenti storici molto diversi, sia perché un sindaco sa che è suo dovere rappresentare la città e non solo la parte che lo ha votato. Sono e sarò il sindaco di tutti.

Siamo felici di comunicarvi che, di comune accordo con le due liste che mi sostengono, Partito Democratico e “in Campo Valentini Sindaco”, è stata trovata con la lista “Per Siena” una convergenza su precisi punti di programma, una vicinanza che rafforza il nostro progetto per la città e supera le divergenze che potrebbero dare spazio a una destra reazionaria. In questo senso l’apparentamento che andremo a siglare, un processo trasparente e democratico, ben definito e delineato dalle norme di legge, basato su precisi punti programmatici, rappresenta una garanzia per i valori che da sempre identificano Siena, città orgogliosa, progressista e democratica.

Si viene così a delineare uno scenario che rafforza innanzitutto il futuro della città, ancora più compatta, e che arricchisce ulteriormente il nostro programma, premiato dalla maggioranza degli elettori lo scorso 10 giugno. Speriamo che da Siena possa partire un nuovo, responsabile modo di governare, capace di coinvolgere e non separare, di convergere e non scindere. Troppo a lungo la politica ha diviso e complicato le cose, perdendo di vista il suo vero obiettivo: il bene della città, che viene prima delle singole ambizioni politiche”.

Fonte: Comitato Elettorale Bruno Valentini Sindaco di Siena

