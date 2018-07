Basket, Giorgio Artioli firma per Trapani in Serie A2

Bella soddisfazione per Giorgio Artioli; l'ancor giovane cestista, classe '95, nella prossima stagione vestirà la casacca di Trapani in Serie A2. Artioli arriva in Sicilia dopo tutta la trafila nelle giovanili Don Bosco, società con la quale ha giocato anche quattro anni in Serie B, prima delle positive esperienze a Catanzaro e Montecatini. Per lui nella scorsa stagione 11,6 punti di media con il 38 % da tre punti, cifre valse il salto di categoria. A Giorgio l'in bocca al lupo di tutta la società rossoblù.

Fonte: Ufficio Stampa Don Bosco

