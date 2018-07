Droga nei giardini della Fortezza da Basso: trovati 200 grammi. Tre arresti

Ancora droga nei giardini della Fortezza da Basso a Firenze. Anche i recenti controlli con i cani antidroga hanno permesso di scovare varie quantità di hashish e marijuana occultati tra la vegetazioni, fra siepi e macchie di verde. I giardini, insomma, sarebbero sempre di più usati come magazzini in attesa di vendere la sostanza stupefacente.

Solo nel corso dell'ultimo controllo eseguito dalla Questura sono stati ritrovati 200 grammi di sostanza stupefacente. Nei pressi delal Fortezza sono stati controllati tre extracomunitari, fra i 26 e i 33 anni di età. Tutti irregolari in Italia, avevano 70 grammi di stupefacenti e sono stati arrestati.

Continuano anche i controlli antidroga in città. In via Toscana, a Novoli, è stato arrestato un marocchino di 31 anni, irregolare in Italia, trovato con cocaina.

