Chiusura del ponte a Pontasserchio, sì alla riduzione del pedaggio in autostrada

Il Ministero delle infrastrutture ha risposto favorevolmente alla richiesta della Regione Toscana di consentire una forte riduzione dei pedaggi per i cittadini costretti ad usare l'autostrada per la chiusura del ponte di Pontasserchio.

"Una notizia molto positiva – commenta l'assessore a i trasporti Vincenzo Ceccarelli – e ringrazio il Ministero per la prontezza con cui ha dato riscontro alla nostra richiesta. Adesso – conclude – ci sono le condizioni perché le amministrazioni locali e le società autostradali Sat e Salt concordino rapidamente le modalità operative per l'intervento sulle tariffe: una soluzione che consentirà di limitare il disagio subito dai cittadini per i lavori in corso al ponte di Pontasserchio".

Mazzeo: "Risposta importante"

“L’ok alla riduzione del pedaggio per i cittadini costretti ad usare l'autostrada per la chiusura del ponte di Pontasserchio è una prima risposta importante alle sollecitazioni che avevamo avanzato insieme ai sindaci di Vecchiano e San Giuliano e che la Regione aveva fatto proprie interessando il Ministero competente. Adesso confidiamo che Sat e Salt procedano in tempi brevissimi e, parallelamente, continueremo a lavorare con la Regione e i Comuni interessati per velocizzare al massimo l’esecuzione dei lavori e cercare di dare insieme ai sindaci risposte concreti ai tanti operatori commerciali che sono andanti in sofferenza per la chiusura del ponte”. Così il consigliere regionale PD Antonio Mazzeo commenta la notizia, data dall’assessore Vincenzo Ceccarelli, della risposta favorevole da parte del Ministero delle infrastrutture alla richiesta avanzata della Regione di uno sconto sul pedaggio per coloro che sono costretti, in contemporanea coi lavori a Pontasserchio, ad utilizzare l’autostrada come viabilità alternativa.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

