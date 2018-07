Bilancio Auser 2016, quasi un milione di ore di volontariato

Sono state 964.178 ore di volontariato svolte nel corso del 2016 dai volontari dell'Auser Toscana. La maggioranza delle ore, 497324 (come FiIo

d'Argento) sono state impegnate per l'aiuto alla persona e 326688 per servizi alla comunità di volontariato civico. Le altre ore sono state impegnate (39.983) per l'apprendimento permanente, oltre 49mila per il tempo libero, 21.106 per il turismo sociale, 23.468 per la solidarietà internazionale e 6596 ore per il sostegno agli immigrati.

Questi sono alcuni dati emersi nel corso della presentazione del Bilancio sociale 2016 dell'associazione toscana che si è tenuto oggi 20 luglio nei locali del Cesvot in via Ricasoli 9 a Firenze.

Il Bilancio Sociale per una associazione rappresenta la certificazione di un profilo etico, l'elemento che legittima il ruolo di un soggetto, non solo in termini strutturali ma soprattutto morali, agli occhi della comunità. Certificazione delle tante attività di sostegno e solidarietà sviluppate dalle 206 associazioni di base in Toscana. In questo numero sono incluse non solo le associazioni di volontariato regionale, comprensoriale e di base, ma anche 44 associazioni di promozione sociale: regionale, comprensoriali e 35 locali. Auser è presente in Toscana in 180 comuni su un totale di 274.

Nel 2016 risultano attivi 5.516 volontari e oltre 39mila associati. In prevalenza sono donne sia i soci che i volontari. Inoltre nel 2016 le associazioni aderenti all'Auser hanno potuto contare sulla presenza di 17 volontari del servizio civile. Per lo svolgimento delle attività vengono utilizzati 651 mezzi tra auto, pulmini e altro, di cui 46 abilitati per trasporto disabili.

Le molteplici attività di aiuto alla persona, svolte dalle associazione Auser Filo d’Argento, impegnano 1448 volontari, mentre per l’accompagnamento

sociale sono stati percorsi, nel 2016, 1.470.263 Km. Il Filo d'argento è anche una linea telefonica di aiuto alla persona. Nel 2016 le richieste ricevute sono state 96.536 e 133.405 gli interventi svolti, 44002 le persone assistite di cui 21.297 donne.

Tra gli obiettivi della nuova normativa del Terzo Settore anche la scadenza annuale per presentare i bilanci. Ogni anno, quindi, dovrà essere rendicontato il bilancio sociale e questo prevede un impegno ulteriore da parte delle associazioni.

“Riteniamo il Bilancio sociale come lo strumento principe e trasparente per far conoscere la nostra attività e il nostro progetto sociale a tutti dai volontari, agli iscritti, dai cittadini alle istituzioni alle altre organizzazioni del Terzo Settore. - dice la presidente dell’Auser Toscana Simonetta Bessi - Siamo impegnati negli interventi in sostegno alle fragilità e alle attività di promozione sociale. Le risorse che i nostri associati e i cittadini ci mettono a disposizione le spendiamo queste attività perché noi siamo quello che facciamo”.

Fonte: Auser Toscana

