Mazzeo incontra Alborante, manager di Ryanair: "Confermata la presenza a Pisa"

“Ho incontrato il dottor John Alborante, abbiamo chiarito il senso delle sue parole e abbiamo ricevuto da lui rassicurazioni sul mantenimento e la crescita della loro presenza nello scalo pisano. Non solo. Abbiamo iniziato a gettare le basi per una futura collaborazione che ci permetta di promuovere, anche attraverso la loro società e le nuove rotte in arrivo al Galilei, le bellezze della Toscana e, in particolare, della sua costa”.

Così Antonio Mazzeo, consigliere regionale PD e presidente della Commissione Costa, commenta l’incontro avuto qualche giorno fa a Firenze con il Sales and Marketing Manager di Ryanair alla presenza anche dell’assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo e del direttore di Toscana Promozione Turistica Alberto Peruzzini.

“E’ stato un incontro molto positivo – aggiunge Mazzeo – perché ha prima di tutto consentito di chiarire gli equivoci che si erano creati a seguito delle dichiarazioni del dottor Alborante riportate dalla stampa. Abbiamo avuto la conferma che Ryanair non solo non intende lasciare Pisa ma anzi vuole continuare a rafforzare la partnership col Galilei e, dunque, la sua presenza in Toscana. Al tempo stesso abbiamo riscontrato la disponibilità a mettere in piedi, all’inizio del prossimo anno, una serie di iniziative promozionali che guardano ai nuovi mercati verso cui si sta orientando la nostra regione e che Ryanair copre con rotte dedicate proprio da Pisa. Credo che questa possa essere una straordinaria opportunità anche per veicolare il brand Costa Toscana che presenteremo ufficialmente il 30 luglio e, dunque, per attirare, anche attraverso la compagnia, nuovo turismo su tutta l’area costiera nel corso di tutto l’anno. Toscana Promozione, dal canto suo, ha condiviso in pieno questa strada e si è messa subito a disposizione per lavorare insieme a Ryanair a definire gli strumenti promozionali che potranno essere più efficaci”.

“Sono lieto dell’apertura della Regione Toscana a un dialogo con Ryanair, compagnia aerea numero uno in Italia - ha detto dal canto suo John Alborante - Ryanair è disponibile a supportare il brand Costa Toscana individuando con la Regione le migliori modalità e gli strumenti di promozione. Da 20 anni abbiamo relazioni con l’aeroporto di Pisa, un rapporto che proseguirà anche in futuro in un'ottica consolidata di partnership. Non vediamo l’ora di concordare un piano d’azione congiunto con Toscana Promozione Turistica come indicato da Mazzeo”.

"Siamo convinti che il rapporto potrà essere proficuo, affiancando alle strategie di marketing concordate con Toscana Aeroporti nuove modalità di promozione della nostra regione con il primo vettore italiano trovando il modo di potenziare o incentivare nuovi mercati - aggiunge l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - In questi anni in modo condiviso con la società che gestisce i due scali toscani abbiamo adottato una linea per aiutare il sistema aeroportuale di Pisa e Firenze nel suo complesso e con Ryanair potremo trovare opportunità nuove che consentano di ampliare la raggiungibilità della Toscana offrendo nuove opportunità al sistema turistico regionale".

Tutte le notizie di Pisa