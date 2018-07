Festa dell'Unicorno, presentazione in Consiglio regionale

Elfi, cavalieri, hobbit, orchi e maghi si danno appuntamento a Vinci dal 27 al 29 luglio. La XIVͣ edizione della manifestazione fantasy più grande d’Italia, la “Festa dell’Unicorno” viene presentata in conferenza stampa, martedì 24 luglio alle 12 in sala Barile, a palazzo del Pegaso (via Cavour 4).

All’incontro con i giornalisti partecipano il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, il consigliere regionale Enrico Sostegni, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e l’assessore agli eventi di Vinci Daniele Vanni.

In programma ci sono oltre 100 spettacoli al giorno, dislocati in 9 aree tematiche: dalla "Rocca Incantata", palcoscenico per concerti e giochi di ruolo dal vivo, all’area"Fumetti e Follie”, alla "Cittadella dei Cavalieri" a tema medioevale fino alla "Baia dei Pirati" e alla "Corte dei Sogni". E poi l’area verde del "Villaggio degli Gnomi" per i bambini; "La Città degli Incubi”, popolata da zombie e mostri, “L’Abisso d’Acciaio”, dedicato a Star Wars e alla fantascienza e infine “L’Anfiteatro del Bardo” per la musica. Ogni area ospiterà spettacoli, arte di strada, laboratori e concerti nel segno del fantasy.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Vinci