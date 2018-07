Fortezza da Basso, per il recupero quote MetroCittà in vendita

Su proposta di Benedetta Albanese, consigliera della Città Metropolitana di Firenze delegata al Patrimonio, il Consiglio della Metrocittà ha approvato all'unanimità l'aggiornamento dell'accordo con Regione Toscana, Comune di Firenze e Camera di Commercio, con il quale si riconferma da parte degli enti la decisione di vendere alla Camera di Commercio una quota della Fortezza da Basso detenuta dai tre enti oggi proprietari, in modo tale che ciascuno detenga il 25 per cento.

Il prezzo complessivo stabilito dall'Agenzia del Demanio è di euro 144.800.000.

Il prezzo complessivo che dovrà pagare la Camera è di euro 36.000.000. Ciascuno dei tre enti incasserà 12.066.667,00 che destinerà al Piano di recupero della Fortezza. Stesso importo farà carico alla Camera di Commercio.

Considerati anche i 20.100.000 euro del Patto per Firenze, le risorse che risulteranno immediatamente utilizzabili per dare attuazione al piano saranno di euro 68.366.667,00.

"Con il nuovo accordo - ha spiegato Albanese - si fissa un nuovo termine, il 31 dicembre 2018, per la stipula di un accordo di programma per disciplinare tempi della progettazione esecutiva del piano, per procedure di gara e avvio lavori". La vendita sarà effettuata entro il 15 gennaio 2019. Entro il 31 ottobre 2018 "sarà rivista anche la concessione con Firenze Fiera. Il canone sarà quello rideterminato dall'Agenzia delle entrate nel 2015 e si disciplinerà il recupero della differenza tra detto canone e quanto pagato dall'inizio della concessione che, ricordo, era stato determinato in misura ridotta in quanto faceva carico a Firenze Fiera l'attuazione del piano di recupero. Il rimborso sarà concordato in modo tale da assicurare agli enti oggi proprietari il recupero per intero di quanto dovuto e al concessionario la sostenibilità dell'operazione di restituzione".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

