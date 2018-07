Lezione di Rock e Chick Corea, Musart Festival viaggia a gonfie vele

Continua Musart Festival in piazza della Santissima Annunziata a Firenze. La rassegna abbina grandi nomi dello spettacolo a eventi, mostre e visite d’arte.

Beatles vs Rolling Stones. All’eterna rivalità tra le due band è dedicata la “Lezione di rock” che Ernesto Assante e Gino Castaldo porteranno domenica 22 luglio a Musart. Musica da ascoltare, da vedere, da raccontare, insieme ai due noti critici musicali. La serata è ingresso libero con prenotazione obbligatoria (qui http://bit.ly/iscriviti16).

Una sfida che parla in gran parte di anni Sessanta: le tendenze, le mode, i segni, le abitudini, i tic di un decennio che è ancora giusto definire leggendario e che ha contribuito a fare di noi quello che siamo oggi.

Più che un musicista, un mito vivente. Del jazz, soprattutto di quel filone che affonda le radici nel ritmo latino e nel rock. Chick Corea approderà lunedì 23 luglio in piazza della Santissima Annunziata (ore 21,15 – biglietti da 30 a 50 euro, gold package 118 euro). Dopo molti anni, sarà l’occasione per vederlo di nuovo a capo della Chick Corea Akoustic Band, combo che al genio del pianista aggiunge una sezione ritmica straordinaria, John Patitucci al basso e Dave Weckl alla batteria.

La formazione riporta i voli lirici sperimentati nella Elektric Band in una dimensione classica per un piano trio acustico. L'energia al pianoforte e la vena compositiva di Chick Corea si fondono con la maestria di Patitucci e la brillantezza di Weckl.

L’album eponimo della Chick Corea Akoustic Band, anno 1989, conquistò il Grammy Award per la “Best Jazz Instrumental Performance” - e molti altri riconoscimenti - grazie a un sound intriso di invenzioni melodiche e al fertile interplay tra i tre musicisti.

I biglietti – 50/43/30 euro – sono disponibili in prevendita nei punti Box Office Toscana http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita tel. 055.210804 e online su www.ticketone.it.

Per chi lo desidera è disponibile il biglietto Gold Package - 118 euro - che abbina ai primi posti di platea una cena a buffet e un ingresso al Museo degli Innocenti.

Il giorno del concerto biglietti in vendita dalle ore 15,30 alla biglietteria del festival, in piazza Brunelleschi all’interno del chiostro dell’Università, dove è un funzione anche il cambio voucher per chi ha acquistato online.

