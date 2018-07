Opera Barga riparte per la 52esima edizione, ecco il programma

“Quando ormai avevamo perso ogni speranza, due giorni fa il MIBAC, Ministero dei Beni Culturali, ci ha comunicato che il Festival è stato riammesso al contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo. Dal 2015, alla vigilia del nostro 50° Festival, ne eravamo stati esclusi a causa di un algoritmo sfavorevole ma oggi, con questo riconoscimento, torniamo a far parte dei festival storici italiani” annunciano soddisfatti Nicholas Hunt e Massimo Fino, rispettivamente presidente e direttore artistico della manifestazione che quest’anno si svolgerà dal 28 luglio al 6 agosto tra Barga e San Pancrazio (Lucca) e che, come di consueto, racchiude due festival in uno: Opera Barga e Pianobarga.

Le tre colonne del Festival, Federico Maria Sardelli, Simone Bernardini (primo violino dei Berliner Philharmoniker,) e Roberto Prosseda, hanno continuato a sostenere attivamente il Festival durante gli ultimi anni difficili e quest'anno, sempre grazie alla loro collaborazione, Opera Barga può presentare un programma con numerose e significative novità.

Prima di tutto la nuova produzione scenica, l’Histoire du Soldat di Stravinskij nel centenario della sua prima esecuzione (Losanna, 28 settembre 1918) che si avvale di una nuova traduzione ritmica del testo francese in italiano del librettista Giuliano Corti, collaboratore di Ivan Fedele, mentre la messa in scena è curata daCaterina Basso, danzatrice e coreografa italiana che collabora stabilmente con Aldes di Roberto Castello e il Centre Coreographique Nationale di Nantes diretto da Ambra Senatore.

Nell’ambito di Pianobarga, per la prima volta in coproduzione con il Teatro del Giglio di Lucca, numerose prime assolute verranno eseguite, oltre che da Roberto Prosseda, coordinatore dell’evento, anche da altri interpreti di eccellenza come Maurizio Baglini, Alexander Lonquich e Cristina Barbuti, Enrico Pompili. Inoltre il cembalista Claudio Brizi presenterà uno strumento ibrido mai visto prima: un cembalo collegato ad un pedalpiano verticale tergale Pfeiffer e ad un harmonino.

Altra novità di quest’edizione, il festival si svolge, oltre che nelle sedi storiche di Barga, nella splendida Villa Oliva, a S. Pancrazio di Lucca, un nuovo contesto di grande prestigio.

Con il sostegno di: Fondazione Carilucca, Regione Toscana, Comune di Barga e Ministero dei Beni Culturali.

www.operabarga.it

Programma 52° Festival Opera Barga 2018

sabato 28 luglio ore 21.30

Teatro dei Differenti, Barga Histoire du Soldat di Igor Stravinsky

Matteo Ceccarelli, Olimpia Fortuni, Caterina Basso, ballerini

Tommaso Oliviero, narratore

Caterina Basso, coreografa

Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini

Giulia Bellingeri, primo violino

L'Ensemble Le Musiche è formato da Simone Bernardini, primo violino della Filarmonica di Berlino insieme a membri della Sinfonica di Londra (Miya Ichinose, violino, Simo Vaisanen, contrabbasso) e solisti come la spagnola Anna Pallares Tello, clarinetto e Jens Kappert, percussioni.

domenica 29 luglio ore 19.00

Chiostro di S. Elisabetta, Barga

Quartetto Cheng

Musiche di Webern e Ravel

domenica 29 luglio ore 21.30

Chiostro di S. Elisabetta, Barga

Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini

Musiche di Weber e Bottesini

lunedì 30 luglio ore 19.00

Chiostro di S. Elisabetta,Barga

Quartetto Elmire

Musiche di Beethoven e Webern

lunedì 30 luglio ore 21.30

Chiostro di S. Elisabetta,Barga

Ensemble Le Musiche di Simone Bernardini

Musiche di Mozart, Beethoven e Rossini

martedì 31 luglio ore 21.00

Teatro dei Differenti, Barga

Helge Slaatto, violino

Jan Latham-Koenig, pianoforte

Musiche di Svendsen, Grieg, Sibelius, Janacek, Nordheim e Poulenc

Pianobarga 2018

mercoledì 1 agosto ore 21.00

Loggiato di Villa Oliva, Lucca (fraz. San Pancrazio)

Claudio Brizi, cembalo, pedalpiano verticale e harmonino

Musiche di Bach, Marcello, Scarlatti e Picchi

Claudio Brizi è una figura unica nel panorama musicale odierno: da diversi anni affianca all’attività di cembalista e organista quella di virtuoso su strumenti ibridi a tastiera, essendo uno dei più entusiasti sostenitori del claviorgano, strumento che ha portato in tour in molti paesi europei. A Pianobarga Brizi presenterà uno strumento ibrido mai visto prima: un cembalo collegato ad un pedalpiano verticale tergale Pfeiffer e ad un harmonino, con il quale proporrà un repertorio che spazia da Picchi a Bach e Scarlatti.

giovedì 2 agosto ore 21.00

Loggiato di Villa Oliva, Lucca (fraz. San Pancrazio)

Roberto Prosseda, pianoforte

Musiche di Mozart, Schubert, Liszt e Mendelssohn

Roberto Prosseda, noto per avere realizzato la prima incisione completa delle musiche pianistiche di Mendelssohn (10 CD Decca, 2005 - 2014), presenterà a Operabarga una prima esecuzione mondiale di Mendelssohn, riscoperta di recente, e attualmente conservata presso la Bibliothèque musicale François-Lang a Royaumont (Francia): si tratta dell’Andante con moto in mi minore MWV u 176, composto da Mendelssohn nel 1843: un foglio d’album di intenso lirismo, tra gli ultimi brani pianistici composti da Mendelssohn.

Ma c’è un altro elemento che rende speciale il concerto di Roberto Prosseda: la presenza del pedalpiano tergale Pfeiffer, lo stesso che sarà usato da Claudio Brizi nel concerto del 1 agosto, e che in questo caso sarà abbinato ad un gran coda Steinway. Le altre musiche in programma saranno infatti eseguite da Prosseda abbinando al normale pianoforte anche l’uso della pedaliera, e comprenderanno brani composti per pedalpiano (l’op. 56 di Schumann e i brani di Gounod e Alkan) e brani per pianoforte di Mozart e Liszt, in cui il pianista userà la pedaliera per raddoppiare la linea dei bassi, secondo un uso che, stando a testimonianze storiche, anche gli stessi Mozart e Liszt avevano adottato, come Prosseda sottolinea:”Sappiamo che Mozart ebbe un Pedalpiano di Anton Walter negli ultimi 7 anni della sua vita, e da alcune lettere del padre Leopold si evince che improvvisò alcune Fantasie al Pedalpiano: è suggestivo pensare che anche la Fantasia K 475 in do minore, in cui i bassi hanno un importante peso drammatico, sia stata improvvisata al pedalpiano. Anche Franz Liszt ebbe un pedalpiano durante gli anni in cui risiedeva a Roma, a partire dal 1860, e scrisse alcuni brani "per pedalpiano o organo”. La Fantasia quasi Sonata après un lecture de Dante è stata composta precedentemente, ma sono certo Liszt non avrebbe fatto a meno dei bassi della pedaliera, qualora avesse avuto la possibilità di eseguirla con il pedalpiano, come farò nel mio concerto a Villa Oliva”.

venerdì 3 agosto ore 21.30

Teatro dei Differenti, Barga

Maurizio Baglini, pianoforte

Musiche di Schumann, Filidei e Mussorgsky

Maurizio Baglini è uno dei più attivi pianisti italiani del momento, che ha grande visibilità internazionale grazie anche alle sue incisioni Decca (sta completando una monumentale integrale pianistica di Schumann).

A Barga presenterà un programma che unisce a musiche di Schumann una prima italiana di “Filastrocca”, del compositore toscano, residente a Parigi, Francesco Filidei, e, nella seconda parte, i Quadri di un’esposizione di Mussorgsky, tra i più grandi capolavori del repertorio pianistico, che Baglini ha recentemente inciso in un Vinile appena uscito per Decca.

sabato 4 agosto, ore 21.00

Loggiato di Villa Oliva, Lucca (fraz. San Pancrazio)

Enrico Pompili, pianoforte

Musiche di Beethoven, Busoni, Stockhausen, Castiglioni e Ravel

Enrico Pompili è una degli artisti più originali e autentici nel panorama pianistico odierno. Schivo e riservato, lontano dai meccanismi del marketing musicale, porta avanti una peculiare ricerca interpretativa, che si estrinseca anche in scelte di repertorio molto desuete, e in esecuzioni con una vastissima tavolozza di colori.

Di lui Hans Fazzari, direttore artistico delle Serate Musicali di Milano, ha scritto: “Singolarissimo il suo ‘impressionismo’. implicitamente anticonformista, fa capitolo a sé, anche per una sua via originalissima alla musica contemporanea, che non disconosce, ma esalta, anzi, la magia e l’intelligenza del suono”.

A Pianobarga Pompili proporrà un programma che esalta la sua personalissima visione musicale, che, partendo da autori classici (Beethoven e Schubert) traccia un insolito itinerario di ascolto, passando per Liszt, Debussy e Ravel fino ad approdare alla modernità di Stockhausen e del compositore milanese Niccolò Castiglioni.

domenica 5 agosto ore 21.00

Loggiato di Villa Oliva, Lucca (fraz. San Pancrazio)

Alexander Lonquich e Cristina Barbuti, pianoforte a quattro mani

Musiche di Schubert e Brahms

In un ciclo pianistico non può mancare un concerto dedicato al duo per pianoforte quattro mani: e a Pianobarga ci sarà un duo di eccezione, composto da Alexander Lonquich e Cristina Barbuti. Il duo, coppia anche nella vita, presenterà un programma dedicato a Schubert e Brahms, con la rarissima versione a quattro mani della Terza Sinfonia di Brahms, e due grandi capolavori di Schubert.

Alexander Lonquich, celeberrimo pianista, considerato trai più grandi interpreti di oggi soprattutto nel repertorio classico e romantico tedesco, proporrà, in apertura, anche un brano solistico: la Melodia ungherese D 817 di Schubert, che poi riascolteremo all’interno del Divertissement à la hongroise D 818 per pianoforte a 4 mani, che conclude il concerto.

lunedì 6 agosto ore 21.30

Teatro dei Differenti, Barga

Gaia Sokoli, pianoforte

Musiche di Chopin e Sommer

Pianobarga, proseguendo l’approccio della precedente edizione, darà spazio anche a giovani talenti del pianoforte: dopo Gabriele Strata e Axel Trolese, protagonisti di due acclamati recital lo scorso anno, ora sarà la volta di Gaia Sokoli, 19 anni di Como, che presenterà un programma dedicato a capolavori di Chopin, e che includerà anche una prima assoluta: la “Partita" del compositore ceco Lukas Sommer, composta nel 2018, commissione di Operabarga collegata al Concorso Internazionale di Composizione “Michele Novaro”. Sommer è il vincitore della seconda edizione del Concorso “Michele Novaro”, svoltasi lo scorso anno a Firenze in collaborazione con il Maggio Fiorentino: la giuria, presieduta da Kryszstof Penderecki, gli ha assegnato il primo premio all’unanimità.

Biglietti:

Histoire Du Soldat 15/12 euro

Concerti Chiostro S. Elisabetta delle 21:30 15/12 euro

Concerti Chiostro S. Elisabetta delle 19.30 10/8 euro

Concerti a Villa Oliva 20/15 euro

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Barga