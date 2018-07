Filcams Cgil contro Chef Express: "Lavoratrice licenziata con l'uso di investigatori". Organizzato presidio

Per domani lunedì 23 luglio la Filcams Cgil ha organizzato un presidio dalle 10 alle 12 di fronte al negozio Chef Express presso la piazza della Stazione Santa Maria Novella di Firenze (di fronte alla farmacia). L’iniziativa vuole denunciare la modalità di esercizio del potere disciplinare di Chef Express che ha licenziato una lavoratrice usando “clienti misteriosi” pagati dall’azienda stessa. Si tratta di una addetta alla cassa di ultraventennale esperienza, la quale sarebbe colpevole di non aver emesso e rilasciato scontrini fiscali (per un totale di pochi euro) a "mister x". In realtà investigatori privati, camuffati da clienti, i quali in nome e per conto di Chef Express, loro committente, hanno solo il compito di cogliere in fallo i lavoratori.

Fonte: Ufficio Stampa Cgil Toscana e Firenze

