Marchionne, post con polemica per Rossi: "Rispetto della persona, ma ha commesso errori"

Ha suscitato alcune polemiche il post del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi sulle condizioni di salute di Sergio Marchionne, ritenute stando alle ultime informazioni dall'ospedale "irreversibili". Rossi, "nel rispetto dlela persona", ha fatto un duro attacco all'operato di Marchionni a capo della Fiat (poi Fca), simbolo secondo il governatore di un fare impresa che ha influito negativamente sul mondo del lavoro.

"In questo momento di dolore - scrive - , non si deve però dimenticare la complessità e gli errori che sono stati commessi in questi anni e che alla fine sono stati pagati dai lavoratori e dai giovani in cerca di occupazione".

Un post che ha attirato su di sé molti riflettori anche a causa della diffusione in queste ore sul web e sui social di frasi contro Marchionne, alcune delle quali offensive, altre che inneggiano alla sua morte. Molto scandalo, peraltro, ha suscitato il titolo del Manifesto "E così Fiat".

Torselli: "Rossi faccia appello alla propria umanità e chieda scusa alla famiglia"

“C’è solo un termine per definire chi prova a fare politica (retorica) sulle disgrazie altrui: speculatore. Mi auguro che il presidente della mia regione rilegga ciò che ha scritto su Facebook e faccia appello alla propria umanità per chiedere scusa alla famiglia di Sergio Marchionne. Quando la politica perde di umanità e di rispetto per la morte, cessa di essere politica e diventa mero sciacallaggio”. Questo è quanto scrive sulla propria pagina Facebook il Coordinatore Regionale di Fratelli d’Italia, Francesco Torselli.

“Dai fascisti da prendere a pugni - conclude Torselli - ai bambini da portare al Gay Pride, alle uscite infelici come quella di oggi su un uomo che sta lottando tra la vita e la morte: ogni tanto Rossi dovrebbe ricordare che lui è il governatore della Toscana e non l’avventore di una Casa del Popolo di Pontedera. Se poi, questo ruolo gli sta scomodo, sa cosa fare: rassegni le dimissioni e non credo ci saranno orde oceaniche di toscani in lacrime...”

Tutte le notizie di Toscana