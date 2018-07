Ripartono da Cascina le selezioni di Missmondo Toscana

Ripartono da Cascina in piazza Caduti per la liberta',il 28 luglio le selezioni di MissmondoToscana,dopo la precedente edizione che ha riscosso evidente successo,al timone vedrà come direttore artistico e agente regionale: Susanna Taviani e Danny Puccini presentatore,le concorrenti dovranno avere le seguenti caratteristiche un'altezza che parte da 1,65 massimo 1,83.

Un'età compresa dai 15 anni ai 25 anni,proporzioni fisiche,cittadinanza italiana. Saranno previsti prima delle serate a partire dalle ore 18 dei casting per le nuove concorrenti. Gli appuntamenti sono il 3 agosto a Pardossi casting.Il 4 agosto a Montaione presso la discoteca Casablanca. Il 5 agosto presso il Tucano beach di Lido di Camaiore il casting alle ore 18.Mentre sempre al Tucano beach Club si svolgerà la terza selezione di MissmondoToscana il 10 agosto.

Per iscrizioni al concorso come concorrenti lo si può fare iscrivendosi direttamente alla pagina Facebook MissmondoToscana, oppure direttamente alla pagina Miss Mondo.it.

Info line 3296868679.

Fonte: Ufficio Stampa

