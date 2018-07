Seconda Festa della Uil Toscana a Viareggio

Torna con la seconda edizione "Quaderni del Lavoro", la Festa della Uil Toscana che si terrà il 26 e il 27 luglio 2018 nel Comune di Seravezza (Lucca) . Due giorni per approfondire sulla sicurezza nel mondo del lavoro, previdenza, lotta alla povertà, industria e sviluppo: temi centrali per il Paese e per la Toscana su cui si confronteranno leader sindacali, rappresentanti delle istituzioni e della politica.

La 2° Festa della Uil Toscana sarà presentata in conferenza stampa domani lunedì 23 luglio 2018 ore 12 nella sede UIL di Viareggio (Lucca) in via Vespucci, 287

Interverrà il Segretario Generale Annalisa Nocentini

Fonte: UIL Toscana

