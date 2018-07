Chiede il biglietto ticket a uno straniero, aggredito l'autista del bus in Mugello

È successo a Scarperia nel Mugello. Un uomo è montato sul pullman e quando gli è stato chiesto il biglietto ha dato in escandescenza, colpendo prima l'autista con un pugno su un braccio, poi prendendo a testate un vetro del bus. Lo riporta La Nazione che ha intervistato l'autista David Figura. L'uomo ha raccontato di essere stato aggredito da un giovane straniero, che lo ha accusato di essere razzista, spiega l'autista di Autolinee Toscana, che sottolinea di aver fatto semplicemente il suo dovere. Secondo quanto ricostruito il giovane straniero era fuori controllo e ha tenuto bloccato il bus per quasi 25 minuti parandoglisi davanti fino all'arrivo dei carabinieri.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta sui social: "Per aver semplicemente chiesto il biglietto, prima si prende del "razzista", poi viene picchiato.

Solidarietà a questo autista, alla faccia dei buonisti in servizio permanente."

AGGIORNAMENTO

Si è saputo che all'arrivo dei carabinieri il giovane si era già allontanato. Sul posto c'era l'autista del bus, che al momento non avrebbe presentato denuncia per quanto accaduto. Secondo quanto appreso neppure Autolinee Toscane si è rivolta per quest'episodio alle forze dell'ordine.

