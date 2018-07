Scappa con la barca da 50mila euro presa a noleggio: trovato a Civitavecchia

Ritrovatao a Civitavecchia un quarantenne originario del Belgio che era fuggito con una barca dal motore fuoribordo di 250 cavalli noleggiato a Santa Liberata (Monte Argentario). La fuga era avvenuta a giugno e i carabinieri, coordinati dalla procura di Grosseto, si erano messi sulle sue tracce tramite anche tabulati telefonici. Sono arrivati a scoprire la casa nel Lazio dove soggiornava l'uomo: in un terreno vicino vi era la barca, in fase di riverniciatura per poterne mascherare l'origine furtiva. Il mezzo valeva circa 50mila euro.

