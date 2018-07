Scandicci, il Piano Operativo e la Variante al Piano Strutturale pubblicati sul Burt

Sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 25 luglio 2018 gli avvisi di deposito in libera visione del Piano Operativo e della Variante al Piano Strutturale del Comune di Scandicci, atti adottati dal Consiglio Comunale nella seduta del 10 luglio 2018. Da questa data questi atti sono depositati presso il Comune di Scandicci per 60 giorni consecutivi, periodo durante il quale chiunque potrà prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Le osservazioni, da presentare in carta libera, dovranno essere indirizzate alla Segreteria Generale del Comune di Scandicci e potranno essere corredate da documentazione grafica e fotografica e da eventuali estratti cartografici in scala adeguata, in modo da facilitare l'attività istruttoria e la formulazione delle controdeduzioni da parte dell'Amministrazione Comunale. Sempre nello stesso periodo di tempo (ovvero sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 25 luglio 2018), è possibile prendere visione e presentare eventuali osservazioni anche sui Rapporti Ambientali (Valutazione ambientale strategica VAS) relativi al Piano Operativo e alla Variante al Piano Strutturale del Comune di Scandicci; per questi atti le osservazioni devono essere presentate con specifico riferimento al Rapporto Ambientale al quale sono riferite. Tutti gli elaborati dei quattro atti sono in visione sul sito web del Comune di Scandicci www.comune.scandicci.fi.it oppure previo appuntamento presso il Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica – Edilizia Pubblica, al secondo piano del Municipio.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa

