Skyline Festival San Gimignano, Paolo Rumiz & Esyo Orchestra

È previsto per le 21.30 l’inizio del concerto di Paolo Rumiz e della ESYO Orchestra, in perfetta coincidenza con l’inizio dell’oscuramento totale della luna. Le parole del noto scrittore, scandite dalla musica dei giovanissimi orchestrali, accompagneranno gli oltre cento minuti della straordinaria eclissi totale visibile dal nostro paese, in una danza suggestiva che avrà il suo apice alle 22.22.

Nel momento di maggiore oscuramento, anche le parole taceranno: l’ensemble eseguirà al buio, col solo ausilio delle luci dei leggii, l’Andante commodamente di Vasily Kalinnikov.

Un firmamento di piccole luci brillerà nella splendida cornice della piazza del Duomo di San Gimignano.

ESYO, un’orchestra per l’Europa

Settanta giovani musicisti provenienti da Croazia, Albania, Ungheria, Cina, Polonia, Estonia, Italia, Slovenia, Serbia, Romania e Ucraina. Una voce narrante, quella di Paolo Rumiz, che racconta i grandi temi dell’Europa di oggi e di ieri. Questa la formula della ESYO, European Spirit of Youth Orchestra: un progetto unico nel panorama delle orchestre sinfoniche giovanili internazionali, che si rinnova ogni anno coinvolgendo talenti sempre nuovi selezionati nelle più prestigiose scuole di musica europee.

Una scuola di convivenza per giovani studenti di culture diverse creata dal maestro Igor Coretti Kuret, direttore d’orchestra di origini slovene che da trent’anni offre a nuove generazioni di musicisti l’occasione di vivere un’esperienza sinfonica e al tempo stesso di confrontarsi con i valori della cooperazione e dell’impegno civile.

Dal 2015 la voce di Paolo Rumiz, scrittore e giornalista di fama internazionale, è diventata parte integrante dell’orchestra. Le sue composizioni narrative, modulate sulle sinfonie, si sviluppano attorno a un tema diverso ogni anno.

Nel momento in cui attorno a noi tornano reticolati e si parla di chiusura di porti, l’orchestra diretta dal maestro Igor Coretti Kuret ci offre il miracolo di un’Europa “sinfonica”, dove ragazzi giunti da Paesi talvolta antagonisti fra loro, vivono, grazie all’ascolto, la loro diversità non come problema ma come inestimabile ricchezza.

Prima che di politici, in questo momento difficile, l’Unione Europea ha bisogno di aedi.

Le storie che Rumiz narrerà – tratte dai libri “Trans Europa Express” e “Come cavalli che dormono in piedi” – si sposeranno con la musica di J.S. Bach, J. Sibelius, P. I. Cajkovskij, M. Musorgskij, G. Rossini, E. Elgar e S. Rachmaninov.



Paolo Rumiz: “Ho prestato la mia voce a questi giovani perché ho visto un maestro trasformare, in un attimo, una babele di lingue in armonia. Un segnale sinfonico, in grado di zittire l'urlo dei fondamentalismi assassini, il raglio dei seminatori di zizzania e il rumore di chiavistelli che divide l'Europa”.

I concerti della tournée 2018

18 luglio, ore 21.15

Spinea (VE) | Parco Nuove Gemme

Nell’ambito della rassegna Spineasogna

19 luglio, ore 21

Bologna | Piazza Verdi

In occasione della Giornata mondiale della Cooperazione, a cura di Coop Alleanza 3.0 e Legacoop Bologna

20 luglio, ore 20.30

Camerino (MC) | Auditorium Benedetto XIII

Concerto di gala in collaborazione con UNICAM, con il patrocinio della Camera dei Deputati

27 luglio, ore 21.30

San Gimignano (SI) | Piazza Duomo

Nell’ambito dello Skyline Festival

28 luglio, ore 21

Carpi (MO) | Piazza Re Astolfo

Nell’ambito della rassegna CarpInClassica

29 luglio, ore 21

Merano (BZ) | Kursaal

Nell’ambito di Appuntamento a Merano / Autoren in Meran

31 luglio, ore 21

Trieste | Castello di San Giusto

Nell’ambito della rassegna Triestestate, in collaborazione con il Comune di Trieste

1 agosto, ore 20

Caporetto / Kobarid (Slovenia)

Concerto sotto l'Alto Patrocinio dei Presidenti della Repubblica Italiana e Slovena

2 agosto, ore 17.30

Val di Zoldo (BL) | Località Palma

Nell’ambito dell’Estate Zoldana

3 agosto,

Asiago (VI) | Piazzale degli Eroi

Nell'ambito dell'evento Asiago: l'anno della vittoria e della pace - conoscere, ricordare e tramandare

PARTNER

Main Donor

Allianz Cultural Foundation

Gruppo Generali

Main Sponsor

Montura

Special Partner

UNICAM - Università di Camerino

Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico

In collaborazione con

Regione Friuli Venezia Giulia

Con il sostegno di

Civibank

Fondazione Libero e Zora Polojaz

Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali

Si ringrazia

Giangiacomo Feltrinelli Editore

CUAMM, Medici con l’Africa

PATROCINI

Sotto l’alto patrocinio di

Parlamento Europeo

Con il Patrocinio di

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Camera dei Deputati

Regione Toscana

Onorificenze

Medaglia del Presidente della Repubblica

INFO, PROGRAMMA E AGGIORNAMENTI

www.esyo.eu, www.internationalmusic.it

Fonte: Skyline Festival - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Gimignano