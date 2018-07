Cerimonia di apertura del Congresso Europeo di Go a Pisa

Il 28 Luglio si è svolta presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi di Pisa la cerimonia di apertura del Congresso Europeo di Go, la più grande manifestazione continentale del gioco da tavolo che è considerato il più antico del mondo. La cerimonia è consistita nel discorso di benvenuto del padrone di casa Maurizio Parton, Presidente della Federazione Italiana Gioco Go, organizzatore del Congresso e animatore del numeroso Club di Go di Pisa, uno dei più attivi in italia dove il gioco è praticato da numerosi giocatori riuniti in clubs su tutta la penisola ((vedi: http://www.figg.org/index.php? option=com_content&view=article&id=17&Itemid=819&lang=it ) e in uno spettacolo di musica e danza con musiche originali di Roberto Beldomenico e Alessandro Pace e coreografie di Letizia Olimpi, Damiano Artale e Claudio Mura. Nel corso della cerimonia a cui assistevano buona parte dei quasi 1400 iscritti alla manifestazione più una serie di curiosi giunti a conoscere questo affascinante gioco Maurizio Parton ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accogliere a Pisa centinaia di giocatori dall'Europa, dall'Asia, e da tutto il mondo, adulti, ragazzi e bambini. E' un momento di grande emozione nella storia millenaria del Go, con l'arrivo dirompente, due anni fa, dell'intelligenza artificiale, che ha aperto strade nuove e affascinanti per professionisti e amatori del gioco. Siamo certi che Pisa, città di storia e di scienza, sarà entusiasta di scoprire questo meraviglioso gioco”. Il 29 Luglio inizieranno alle 11 del mattino i tornei principali: il Campionato Europeo di Go, tra i più forti giocatori europei assegnerà il titolo di Campione Europeo 2018 mentre il Torneo Open riunirà, come ogni anno, circa 1000 giocatori nel più grande torneo amatoriale continentale. In serata, alle ore 21 si proietterà un documentario su AlphaGo, il programma di DeepMind che ha battuto i più forti giocatori del mondo. Nel corso del Congresso si svolgerà anche, il 7 e 8 Agosto, un importante convegno scientifico: la terza conferenza internazionale sui giochi della mente che riunirà alcuni dei principali esperti sulla ricerca applicata al Go nell’ambito della matematica, dell’informatica e delle scienze sociali. Il Go è un gioco da tavolo di origine cinese diffuso in estremo oriente e giocato da alcune centinaia di milioni di giocatori nel mondo, prevalentemente in Cina, Corea e Giappone; si è diffuso in Europa e nel mondo a partire dal XX secolo; la sua caratteristica di gioco di costruzione con facilissime regole di base ne ha favorito l’uso in contesti didattici e terapeutici mentre viene apprezzata la sua capacità di aumentare l’attenzione e la concentrazione. Il suo fascino ha ispirato artisti e scrittori fin da tempi antichi e la letteratura associata ad esso è vasta e variegata. Il gioco è stato considerato strumento di meditazione dai monaci buddhisti e complementare alle arti marziali. Tutte le attività sono aperte al pubblico ed è prevista una zona di gioco libero dove sarà possibile ricevere spiegazioni e praticare il gioco a qualunque livello ed età. La manifestazione ha il patrocinio del Comune di Pisa.

Fonte: Ufficio stampa

