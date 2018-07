Aggressione a gazebo Lega, 'alle militanti spray per difesa'

Dopo l'episodio dell'aggressione avvenuta lo scorso sabato 28 luglio a Firenze in via Masaccio agli attivisti presenti al gazebo della Lega, Andrea Barabotti, responsabile Enti locali della Lega Toscana, ha deciso di distribuire spray anti aggressione alle militanti della Lega che ne faranno richiesta, in modo da non farle trovare impreparate. In un post su Facebook Barabotti annuncia l'acquisto degli spray e scrive: "Carissimi infami... le donne che aggredite, insultate o minacciate ai nostri gazebo sono nostre sorelle! Come fate a non comprendere la gravità della vostre azioni? Non avete anche voi sorelle, madri, figlie o mogli? Siete dei poveri vigliacchi. Comunque sia, sappiate che d'ora in avanti non troverete le nostre donne impreparate. Ho acquistato personalmente una prima fornitura di spray anti aggressione che donerò a Elena Vizzotto, responsabile delle politiche sociali femminili per la Lega Toscana. Lei si occuperà di distribuirle alle militanti che ne facciano richiesta, dopo averle istruite sull'utilizzo dello strumento". "Episodi come quello occorso sabato a Firenze - e negli anni, a più riprese, in tutta la Toscana - non si devono più ripetere. Colgo l'occasione per ringraziare le forze dell'ordine che, nella stragrande maggioranza dei casi, ci consentono di fare attività politica in sicurezza. Ci confronteremo anche con loro sulla situazione. Noi non arretriamo di un solo millimetro!".

Accolta con favore l'iniziativa di Barabotti è da Vizzotto e da Susanna Ceccardi (Lega), sindaco di Cascina, che su fb è intervenuta, condividendo il post e scrivendo: "Da militante, ringrazio Andrea per questo bel gesto. Lo spray al peperoncino è uno strumento molto utile. Io ne ho sempre uno in borsetta". "Ringrazio Andrea Barabotti - si legge sul profilo facebook di Vizzotto - per il gesto d'attenzione verso noi donne! Sarà mia premura consegnare lo spray alle nostre militanti che ne faranno richiesta e chiederò al nostro Consiglio nazionale di poter far sì che a tutte possa arrivare! Non arretriamo di certo di fronte a minacce e atti violenti nei nostri confronti, ma a gran voce diciamo basta! e ci difenderemo ricordando che rispetteremo sempre le opinioni altrui ma non l'utilizzo della forza e della violenza per farci tacere!".

