Festival Multiscena, Vinci accoglie Gene Gnocchi e Peppe Servillo

Ventitreesima edizione del Festival Multiscena, con un cartellone di stelle che illumineranno le notti vinciane. Saranno tre serate da ricordare quelle del festival estivo più atteso dell’anno: venerdì 3 agosto a Vitolini, in piazza della Chiesa, le attrici Katia Beni e Anna Meacci presentano il loro “The Best of”; sabato 4 a Spicchio, nel parco dei Mille, Gene Gnocchi proporrà “Sconcerto rock”. In un primo momento era stato annunciato un altro spettacolo, “Il procacciatore”, ma per motivi organizzativi della compagnia è stato sostituito.

Infine martedì 7 agosto, in piazza del Castello a Vinci, un evento straordinario: il concerto di Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite che presenteranno “Parientes”, il loro ultimo album.

Viene riproposta la vincente e collaudata formula itinerante e quindi Multiscena sarà “disseminato” fra Vitolini, Spicchio e il borgo alto di Vinci.

Gli spettacoli avranno inizio alle 22.00 e, come da tradizione, saranno a ingresso gratuito.

Il Festival Multiscena è promosso e sostenuto da Comune di Vinci e Regione Toscana e curato dalla compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro, nell’ambito del progetto di Residenza interprovinciale.

Per informazioni contattare Giallo Mare Minimal Teatro allo 0571 81629/83758, www.giallomare.it, e mail info@giallomare.it; Comune di Vinci ufficio cultura/museo Leonardiano 0571/933244 e ufficio turistico 0571/933285.

Fonte: Ufficio stampa Giallo Mare Minimal Teatro

