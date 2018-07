Vannino Chiti e Claudio Martini: "Il PD toscano verso il congresso regionale"

"La situazione del PD in Toscana è preoccupante. I risultati elettorali, peraltro mai analizzati seriamente, dicono di un distacco dai cittadini e di un isolamento politico e sociale pesante. In queste condizioni il voto amministrativo del 2019 e quello regionale del 2020 sono a rischio.

Si rende allora urgente una profonda correzione di linea politica, di posizionamento sociale, di stile e comportamenti nella conduzione del Partito.

Non servono né una nuova conta ai gazebo, né un altro pasticcio unanimistico, ma un vero Congresso di chiarificazione, di esplicito dibattito politico, di nette scelte di campo. Un appuntamento preparato seriamente, con lo spazio necessario per il confronto, per il coinvolgimento di iscritti e simpatizzanti.

Al centro del Congresso non sia uno scontro sterile tra correnti, tra ‘renziani’ ed ‘antirenziani’, tra ‘moderni’ e ‘passatisti’. Si discuta invece di quale Partito ricostruire per la Toscana, per rimetterci in piedi dopo i pesanti arretramenti degli ultimi anni, per combattere dalla Toscana il Governo populista-antieuropeo.

Qui più che altrove sappiamo che il PD va rinnovato profondamente, reso moderno e capace di stare dentro le grandi mutazioni del nostro tempo. Non però per la via, distruttiva e autoreferenziale, seguita dall’ultimo Congresso regionale, ma per la strada maestra di un rinnovato impegno politico e culturale, vicino ai più deboli, radicato tra la gente, forte di valori morali e democratici oggi più attuali che mai."

Vannino Chiti, Claudio Martini

