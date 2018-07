Ottime prestazioni per la Categoria del Nuoto Valdinievole alla Coppa Toscana Estate

La stagione agonistica regionale si chiude nel migliore dei modi per la Categoria del Nuoto Valdinievole. Alla Coppa Toscana Estate, svolta alla piscina Camalich di Livorno, la squadra guidata dall'allenatore Federico Cambi si è distinta con belle prestazioni e 9 medaglie individuali (3 ori, 5 argenti ed un bronzo).

I 9 portacolori del team valdinievolino hanno migliorato quasi tutti i primati personali, in particolar modo Francesco Giacomelli e Leonardo Stefanelli che per un soffio non hanno stabilito il tempo limite per i campionati italiani. Tre medaglie sono arrivate da Aurora Bianucci (1998, seniores) che è oro nei 400 e 1500 stile ed argento negli 800 stile. Bianucci vince anche il premio "combinata".

Primo posto per Leonardo Stefanelli (2000, juniores) nei 100 stile e seconda posizione nei 50 stile, 50 farfalla e 100 farfalla. Medaglia d'argento nei 200 metri misti per Vittorio Magrini (2004, ragazzi) che è sesto nei 50 stile. Matteo Marmi (2000, juniores) è bronzo nei 200 dorso e 5° sia nei 50 che 100 dorso. Vicina al podio Rachele Papini (2003, juniores) che chiude quarta nei 200 farfalla mentre è decima nei 50 farfalla e undicesima nei 100 farfalla. Lara Bertoncini (2005, ragazzi) termina al 5°, 7° e 9° posto rispettivamente nei 200 misti, 100 e 200 dorso. Sesta posizione nei 50 stile per Luca Mariottini (2002, ragazzi) il quale termina ottavo sia nei 100 che 200 metri dorso. Filippo Cecconi (2004, ragazzi) termina decimo nei 200 misti, 13° nei 200 dorso e 20°nei 100 dorso mentre Francesco Giacomelli (2004, ragazzi) finisce al 15° posto nei 100 dorso e 50 stile ed è 20° nei 100 stile.

Fonte: Asd Nuoto Valdinievole

