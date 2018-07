Riapertura anticipata del Ponte di Pontasserchio, Confcommercio: "E' la vittoria dei commercianti!”

“La riapertura anticipata del ponte di Pontasserchio è una vittoria indiscutibile dei commercianti”. A sostenerlo Luca Favilli, referente di ConfcommercioPisa, che ha seguito passo passo questa vicenda: “Ce l'abbiamo fatta, il ponte riaprirà prima della riapertura delle scuole, un obiettivo che solo qualche giorno fa sembrava impensabile. Anticipare di un mese e mezzo il completamento dei lavori è indiscutibilmente un grandissimo risultato. Per questo diciamo che è una vittoria ottenuta grazie all'unità dei commercianti e alla fondamentale collaborazione delle istituzioni, i sindaci Di Maio e Angori, la Regione Toscana e la Provincia, che si sono attivate per raccogliere la proposta presentata da Confcommercio, rendendo possibile la stesura di un nuovo crono-programma, ben più serrato ed efficace”.

“E' perfettamente chiaro che non tutte le difficoltà sono state cancellate” – prosegue Favilli - “ma è anche vero che, visto l'impatto negativo che la chiusura del ponte ha avuto sui bilanci delle aziende, che hanno registrato in media perdite tra il 40% e il 70%, ogni altra agevolazione sarebbe risultata solo un palliativo. Per questo, l'unica cosa che contava davvero era anticipare i tempi di consegna dei lavori, così come abbiamo fatto. Quando i commercianti sono uniti, potendo contare su di una adeguata rappresentanza dei propri interessi come Confcommercio, insieme possiamo raggiungere risultati che alla vigilia sembravano insperati”.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa

