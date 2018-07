Turismo a Fucecchio, segnaletica con QR code negli edifici storici

Il turismo si conferma uno dei temi più caldi a Fucecchio. Oggi, martedì 31 luglio, l'assessore Daniele Cei ha presentato una nuova cartellonistica con Qr Code: sarà apposta di fronte ai luoghi di interesse della città e sarà 'leggibile ' attraverso gli smartphone. I cittadini e i turisti potranno accedere a contenuti web o video - anche in inglese -, approfondendo la conoscenza di un dato museo o edificio storico. Inoltre avranno pure consigli sulle strutture di ospitalità.

Per ora sono undici i luoghi individuati dal Comune per la segnaletica nuova, ma saranno incrementati in futuro, magari nelle frazioni. I cartelli si trovano già sul Poggio Samaritano, in piazza Vittorio Veneto, in piazza Montanelli, al Palazzo della Volta, a Palazzo Corsini, alle torri del Parco Corsini, alla collegata di San Giovanni Battista, alla Abbazia di San Salvatore, all'oratorio della Ferruzza, alla Chiesa della Vergine e al Santuario della Madonna delle Vedute.

La Fondazione Montanelli Bassi e Giacomo Pierozzi hanno lavorato per i contenuti dei cartelli. Si tratta di contenuti audio ma anche online o foto e video, il tutto potrà essere aggiornato col tempo e implementato con nuove info. "L'idea è di estendere questo progetto a tutto il comune. Chi si trova sulla Francigena o sulla Romea Strata può avere tutte le informazioni possibili sugli edifici fucecchiesi. Il flusso dei pellegrini è straordinario ed è una occasione importante" ha commentato Cei. I cartelli sono già in funzione per le vie di Fucecchio.

Gianmarco Lotti

Tutte le notizie di Fucecchio