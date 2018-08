'Metti un libro in valigia', la campagna per i piccoli lettori

Dopo il successo della campagna “Scopri Pisa con Pacini Editore”, con la quale, per tutto il mese di Giugno, la storica casa editrice cittadina ha offerto in sconto ai lettori decine di pubblicazioni su Pisa e il suo territorio, parte per l’estate una nuova e speciale iniziativa culturale questa volta dedicata ai piccoli lettori.

“Metti un libro in valigia” è la campagna che Pacini editore ha riservato alle giovani generazioni di lettori che fino alla fine di agosto potranno acquistare con il 20 per cento di sconto i libri della collana “Piccola narrativa Pacini”.

“Il paese delle vacanze sulle carte non è segnato, ma di tutti i paesi è certo il più beato” (Gianni Rodari, Il paese delle vacanze), e quale miglior paese di un bel libro per apprendere divertendosi?

Si scoprono mondi fantastici con Le avventure di Pinocchio, illustrate dai piccoli allievi dell’Istituto Santa Caterina in collaborazione con gli alunni del Liceo Artistico Russoli, o con La formica Gelsomina di Gianfranco Barsotti e le illustrazioni di Fabio Leonardi; si impara andando alla scoperta di Pisa e della Toscana attraverso Il viaggio di Milo di Sara Gitto, simpatico topolino che girovaga in piazza del Duomo a Pisa, e attraverso Toscana all’ombra degli Etruschi, scritto da Francesca Petrucci con il contributo di Marisa Bonamici, fra le più autorevoli etruscologhe italiane, e illustrato da Daniela Sbrana.

Assieme ai viaggi sulle ali della fantasia, i libri della “Piccola narrativa Pacini” saranno anche una delicata compagnia per i bambini alla scoperta della vita e delle sue prove. Con Mucca e la vita, il libro illustrato di Arianna Papini realizzato con l’Ospedale Pediatrico Meyer, i piccoli lettori cammineranno assieme alla protagonista sulla strada del coraggio e della speranza, in A Marianeve potranno invece trovare la leggerezza, i colori della vita e il meraviglioso legame fra nonna e nipote di una loro coetanea, strappata alla vita troppo presto, ma rimasta nelle storie scritte dalla sua Nonna Lela. Il ricavato del libro finanzia il progetto “Il sorriso di Marianeve” per la costruzione di una scuola materna a Wassera, in Etiopia, promosso dal Gma – gruppo missionari Africa Onlus.

E così, fino alla fine di agosto, in tutte le librerie e sul sito internet, i piccoli lettori potranno acquistare i titoli della collana Piccola narrativa Pacini al 20% di sconto e ritagliarsi, in spiaggia o in montagna, e per tutta la vacanza, piccoli momenti per leggere, imparare, divertirsi e riflettere.

