Rifiuti: Bambagioni (Pd), Situazione toscana critica, urgono azioni concrete, non parole

Nessuna preclusione sulle sorti di Case Passerini, ma chi governa, se abbandona una strada perseguita con convinzione da almeno 15 anni e sostenuta da risorse pubbliche, deve: dire perché ha cambiato idea e soprattutto proporre un'alternativa valida e concreta per gestire il problema".

Così il consigliere regionale del Pd Paolo Bambagioni a commento dell'avallo del presidente della Giunta regionale Enrico Rossi alle ragioni della protesta del comitato "Mamme No inceneritore".

"Anziché rilasciare dichiarazioni a sostegno del comitato, Rossi proponga in tempi rapidissimi e nelle sedi opportune una soluzione alternativa e praticabile, così come aveva promesso. I numeri e le cronache parlano di una situazione emergenziale e se non ci sarà una risposta di governo due sono le conseguenze: o i rifiuti non verranno più ritirati o aumenteranno le già care tariffe dei rifiuti", conclude Bambagioni.

Fonte: Ufficio Stampa

