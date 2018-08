Sicurezza, Genuino (Lega): "Situazione complessa"

Facendo riferimento alla riunione presso la sede di Confesercenti, dove erano presenti oltre agli associati anche tutte le forze dell’ordine, le parole del Sindaco Barnini purtroppo non bastano a risolvere la situazione complessa che stiamo vivendo.

Il Sindaco conosce benissimo la situazione del Centro Storico di Empoli , dopo i tragici accadimenti degli ultimi giorni (migranti e personaggio noto alle FF.OO. che terrorizza tutti) il livello di sicurezza reale e percepita si è nettamente abbassato, partendo da un punto già al di sotto degli standard accettabili dal punto di vista urbano.

Si decida una volta per tutte di utilizzare la Polizia Locale per il controllo del territorio .

Formazione degli agenti, dotazione di attrezzature e mezzi, assunzione di nuovi agenti al fine di rendere le nostre città più sicure. Abbiamo un comandante preparato , si decida di farlo lavorare con pieni poteri .

Si sani in maniera definitiva lo strappo con gli agenti stessi (derisi al Volo del Ciuco ) venendo incontro alle giuste richieste dei Sindacati , si stanzino una volta per tutte delle risorse sia per i turni notturni che per aumentare le turnazioni , andando così a motivare il personale .

Si prenda spunto dalle buone pratiche iniziando a ripulire le nostre città, il Ministro degli Interni Salvini ha dato la rotta, la soluzione è più a portata di mano di quanto ci si possa immaginare.

Gabriele Genuino Responsabile Nazionale Toscana Dipartimento Sicurezza ed Immigrazione Lega

Tutte le notizie di Empoli