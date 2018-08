Tmm, gli ex lavoratori si costuiscono in cooperativa

Si è tenuta questo pomeriggio, giovedì 2 agosto, la firma per la costituzione ufficiale della cooperativa che vedere riuniti gli ex lavoratori della Tmm. Le reazioni politiche alla notizia.

Nardini (PD): “Ottima iniziativa, continueremo a stare a loro fianco”

“Quella della costituzione di una cooperativa degli operai è una soluzione che abbiamo caldeggiato da tempo, dunque non posso che accogliere con soddisfazione la notizia della firma e della costituzione ufficiale. Sono stati mesi molto difficili, ma le istituzioni sono sempre state al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori: il presidente Rossi, il Consiglio regionale con diversi atti e discussioni in aula, io stessa personalmente sono andata più volte al presidio, i nostri parlamentari e, ovviamente, l’amministrazione comunale di Pontedera e il sindacato. Oggi è un bel giorno però. Faccio i miei più grandi auguri alle lavoratrici e ai lavoratori che hanno dimostrato, ancora una volta, coraggio e determinazione, è soprattutto grazie alla loro tenacia se siamo arrivati a questo risultato; li aspetta una grande sfida e da parte mia voglio assicurare loro pieno sostegno adesso e nel futuro se si presenterà la necessità di un intervento istituzionale”. Così Alessandra Nardini, consigliera regionale, commentando la notizia della costituzione della cooperativa degli operai Tmm avvenuta questa mattina a Pontedera.

Ex lavoratori Tmm, Irene Galletti (M5S): “Nessuno resti indietro”

“Siamo felici che oggi vi sia stata la firma dal notaio per la nascita della cooperativa creata da alcuni ex lavoratori Tmm di Pontedera. Apprendiamo con soddisfazione che la Regione ha dato la sua disponibilità a sostenere questa nuova realtà tramite corsi di formazione. È straordinario come questi operai, licenziati dalla Tmm, siano riusciti - anche con l’aiuto dei sindacati - a reagire in modo così volenteroso e a diventare artefici del proprio destino. Alla Regione Toscana, con la nostra mozione approvata ieri in aula consiliare, chiediamo di proseguire nel lavoro di sostegno agli ex lavoratori dell’azienda Tmm di Pontedera e di estenderlo agli ex lavoratori Tmm non rientranti in suddetta cooperativa, prevedendo equivalenti forme di sostegno formativo e non anche a loro. È importante che nessuno resti indietro e che tutti abbiano gli aiuti di cui hanno bisogno in pari misura. Ci auguriamo di vedere la stessa attenzione ed efficacia per tutti i lavoratori di aziende grandi e piccole della nostra regione”.

Fonte: Irene Galletti, consigliera regionale Movimento 5 Stelle

