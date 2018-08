Proseguono le selezioni per Miss Italia, incoronata reginetta Giulia Berti

Giulia Berti di Campi Bisenzio sale sul gradino piu' alto ed e' Miss Chiesina Uzzanese 2018. Vittoria al fotofinish per la concorrente campigiana che prevale su di un gruppo di 19 concorrenti in gara provenienti da varie localita della Toscana ed in particolar modo sulla seconda e terza classificate e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma domenica 5 agosto alle terme Tettuccio di Montecatini Terme. La manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale con il contributo economico della discoteca Don Carlos, appuntamento ultraventennale nel cartellone degli eventi della Settimana Chiesinese, anche in questa edizione ha riscontrato tantissimo successo. La giuria della serata presieduta da Marco Borgioli sindaco di Chiesina Uzzanese e da Fabio Berti vice-sindaco, al termine di una non facile selezione di scelta delle vincitrici, al termine dello scrutinio ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Chiesina Uzzanese 2018 - GIULIA BERTI - di Campi Bisenzio (FI) - 19 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli biondi - occhi scuri - del segno dell'Ariete. 2^ Classificata - Miss Rocchetta Bellezza - DILETTA BITORZOLI - di Prato - 25 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli castani - occhi verdi - del segno dell'Ariete. 3^ Classificata - Miss Loves' Nature - GIULIA CARBONI - di Rufina (FI) - 22 anni - studentessa - H. 1,80 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Leone. 4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - MAIRA SPINELLI - di Empoli (FI) - 19 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Bilancia. 5^ Classificata - Miss Interflora - VICTORIA CARTACCI - di Scarperia (FI) - 19 anni - studentessa - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Ariete. 6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - GLORIA TONINI - di Piazza al Serchio (LU) - 22 anni - musicista - H. 1,72 - capelli biondi - occhi castani - del segno del Toro.

La prima classificata e' stata premiata dal signor Marco Borgioli sindaco di Chiesina Uzzanese ed ha ricevuto dalla signora Michelina Camporese della gioielleria Blue Spirit del C.Comm. Panorama di Pistoia, il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna. La serata e' stata condotta magistralmente da Raffaello Zanieri che durante lo spoglio delle schede ha coinvolto il numeroso pubblico presente con le sue performance canore, mentre le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Patrizia e Paolo Antilli e Luana Compagnucci titolari del salone AR Stilisti Per Capelli di Castelfiorentino. L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli. L'ultimo appuntamento con le selezione del concorso di Miss Italia per la Toscana e' programmato per oggi giovedi' 2 agosto al campeggio Baia Verde di Punta Ala.

Fonte: Ufficio stampa

