Il vicesindaco Pirri risponde ad Arcenni: "Ok al confronto"

"La ricerca scientifica, il mondo affascinante dal quale provengo, mi ha insegnato che l'ascolto, la riflessione, il confronto con gli altri è fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. E poiché ognuno di noi si porta appreso, nel bene e nel male, il proprio bagaglio umano e lavorativo, ho sempre utilizzato anche in politica gli insegnamenti razionali della scienza.

Per chi amministra una città, come la sottoscritta, è un obbligo morale ascoltare le esigenze dei cittadini, i loro punti di vista, e confrontarsi con le tutte le forze politiche. In una società sempre più polarizzata, dove ognuno preferisce ascoltare il suono della propria voce piuttosto che i pensieri altrui, io preferisco ancora i sani dibattiti di piazza durante i quali la gente si guarda negli occhi, si stringe la mano, si confronta nel rispetto reciproco delle proprie posizioni.

Perché se sei un amministratore lo decide la politica. Se sei un bravo amministratore lo decidono i cittadini.

Esprimo la mia soddisfazione per la decisione di Matteo Arcenni di accettare un dibattito pubblico sul tema del commercio e apro a tutte le altre forze politiche d'opposizione. Il quotidiano Il Tirreno ha espresso e comunicato la volontà di organizzare e moderare il confronto.

C'è tutta la mia disponibilità a farlo nel mese di settembre, quando tutti saremo tornati dalle vacanze trascorse con le nostre rispettive famiglie."

