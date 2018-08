Chirurgia della mano, Alberti (Lega): "Quali le prospettive per i prossimi anni?"

“La struttura organizzativa dipartimentale(SOD) relativa alla chirurgia ricostruttiva della mano-afferma Jacopo Alberti, Consigliere regionale della Lega e Portavoce dell’Opposizione-è stata istituita a Careggi nel 1979 ed è diventata un’eccellenza nel comparto sanitario fiorentino.” “Considerato che l’attuale Direttore del reparto-prosegue il Consigliere-è prossimo al pensionamento e che vi sono classiche voci di corridoio che riferiscono come tale importante struttura possa essere accorpata con altre SOD, abbiamo quindi deciso d’intervenire con uno specifico atto per fare la necessaria chiarezza sul tema.”

“In particolare-precisa Alberti-vogliamo sapere se la Regione Toscana abbia seriamente preso in esame la predetta situazione ed in caso di risposta affermativa quali siano le reali prospettive per i prossimi anni.” “Se, invece-sottolinea l’esponente leghista-non ci si è ancora focalizzati sul tema, intendiamo conoscere quali siano le idonee misure da adottare per non lasciare che un’eccellenza sanitaria venga sminuita attraverso un deleterio declassamento o accorpamento, con la naturale conseguenza della naturale perdita di quanto faticosamente acquisito in questi anni d’intensa attività.” “Insomma-conclude Jacopo Alberti-sulla delicata questione, auspico un’attenta riflessione da parte dell’Assessore competente.”

Fonte: Gruppo Lega

