Contrasto alla violenza, cercasi giovani video maker per tre spot

“Con ‘Toscana in Spot’ mettiamo a disposizione dei giovani video maker e degli operatori radiofonici toscani quindicimila euro per tre spot televisivi e tre spot radiofonici sul tema del contrasto alla violenza di genere. Gli spot avranno come base musicale una delle cinque canzoni premiate dal progetto della Regione Toscana ‘Mai in silenzio’. L’obbiettivo è promuovere una cultura sull’uguaglianza dei generi, nel rispetto delle diversità”. Lo ha annunciato il presidente del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom) Enzo Brogi, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa nel palazzo del Pegaso a Firenze. Lo scorso anno per un’iniziativa analoga sul gioco d’azzardo, furono oltre settanta i video presentati.

“La scelta dell’assessorato con ‘Mai in silenzio’ è stata di parlare ai ragazzi di questi temi nei loro linguaggi, lasciando da parte i nostri – ha sottolineato Cristiana Alfonsi, dell’ufficio di segreteria del vicepresidente Monica Barni – Per questo ci siamo rivolti a professionisti della musica e abbiamo premiato cinque canzoni, che adesso pensiamo di utilizzare in sinergia”.

“Questa è una delle iniziative del Corecom che tradizionalmente riscuote maggior successo, perché rivolta alle nuove tecnologie e alle nuove professionalità – ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani – È anche un modo, in fondo, di dare opportunità, in termini di motivazione e lavoro, a tanti giovani, che nella comunicazione attraverso il video guardano in una prospettiva professionale. Nuove professionalità da incentivare, da un lato, premio all’efficacia del messaggio su delicati temi sociali, dall’altro”.

Il secondo bando “Premio alla migliore tesi di laurea in comunicazione” prevede un riconoscimento economico di 4mila euro lordi alla tesi di laurea magistrale in scienza della comunicazione, discussa nell’anno in corso nell’ateneo di Firenze, Pisa e Siena. La tesi sarà, inoltre, pubblicata.

La data di scadenza dei due bandi è il 30 settembre. Per informazioni più dettagliate è sufficiente visitare il sito ufficiale del Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Toscana