Fiamme in una azienda, sul posto anche tecnici della Regione e dell'Arpat

Ci sono anche ventiquattro volontari e tecnici della Regione e dell'Arpat a Pietrasanta, dove nel pomeriggio oltre metà capannone pieno di plastica, legno, materiali edili e vernici è stato divorato dalle fiamme.

Nel grosso incendio, dalle 16 già domato dai vigili del fuoco, non ci sono stati né feriti né intossicati. L'Usl Toscana Nord-ovest ha emesso comunque un'ordinanza per i comuni di Pietrasanta, Camaiore, Viareggio, Forte dei Marmi, Seravezza e Stazzema avvertendo di "non sostare in luogo aperto, di chiudere porte e finestre e disattivare gli impianti di ricambio d'aria, e di non raccogliere frutta e ortaggi vincolando il consumo all'accurato lavaggio con acqua corrente potabile". Per un paio di chilometri è stata temporaneamente chiusa anche la strada Aurelia, in ambedue le direzioni.

"Stiamo monitorando la situazione e siamo a disposizione per tutto quello che si renderà necessario a supporto del Comune del Comune e per le attività di Protezione Civile" sottolinea l'assessore all'ambiente, Federica Fratoni

La nube nera che dall'una del pomeriggio si è alzata dal Pollino, località del comune in provincia di Lucca, era ben visibile anche dalle spiagge del litorale di Viareggio.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Pietrasanta