Lineapelle Milano, la 'Innovation Square' si apre alla ricerca

Lineapelle è la business experience globale di riferimento per i beni intermedi destinati alla fashion & luxury industry, al design e all’automotive. Gli oltre 1.200 espositori (concerie, produttori di accessori e compenenti, tessuti e sintetici) provenienti da 45 Paesi e l’ingresso di più di 20.000 operatori economici (in arrivo da 109 nazioni), rendono l’evento un riferimento unico al mondo per chi cerca l’eccellenza e vuole confrontarsi con l’offerta di più ricca e diversificata possibile.

La 95ma edizione di Lineapelle è in programma dal 25 al 27 settembre 2018 negli spazi di Fieramilano Rho e apre le porte al futuro, inaugurando la sua Innovation Square.

Posizionata lungo Corso Italia, Lineapelle Innovation Square sarà un’area di incontro unica e innovativa, che caratterizzerà anche l’evoluzione dell’offerta fieristica del settore.

Lineapelle Innovation Square proporrà un fitto programma di presentazioni. Interverranno oltre 40 esponenti del mondo accademico e della ricerca provenienti da Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Germania, Israele, Regno Unito, Svizzera, Stati Uniti.

Saranno presentate metodologie pronte per essere commercializzate e i più significativi risultati della ricerca applicabili al mondo LINEAPELLE.

Lineapelle Innovation Square sarà un “Hub dell’ispirazione”, dove le aziende potranno trovare idee nuove, anche se non immediatamente applicabili, per orientare le proprie linee di ricerca. Si tratterà di discipline di frontiera come biotecnologie, biomimetica, circolarità, nuovi materiali, intelligenza artificiale, robotica collaborativa, competenze del futuro. La scienza fornisce all’industria i suoi risultati più applicabili al concreto delle cose, le aziende della moda sono abituate a ispirarsi e modificarsi velocemente: la scienza ispira il mercato.

Tra i protagonisti, rappresentanti di istituzioni di primo piano a livello globale, che hanno finora aderito a LINEAPELLE INNOVATION SQUARE troviamo: Tufts University di Boston (USA), Harvard Innovation Lab (USA), London College of Fashion (UK), Politecnico di Milano (IT), Adolph Merke Institute (CH), Virginia Tech (USA).

Ampio l’orizzonte delle stimolanti soluzioni che saranno presentate:

Nuovi biomateriali realizzati da cellule e batteri

Seta di ragno ottenuta da lieviti

Self print 3D correlata allo sviluppo progettuali dei designer

Circuiti elettrici flessibili realizzati in seta stampabili su superfici morbide

Materiali che “si aprono e si chiudono” in funzione della temperatura

Gel che producono elettricità imitando le anguille

Sensori innovativi indossabili

Applicazioni del grafene (strato monoatomico del carbonio)

Soluzioni di machine learning e artificial intelligence

Robotica e automazione

“La nostra intenzione non è solo esibire al nostro mercato cosa succede nel mondo - dichiara Fulvia Bacchi, ceo di Lineapelle -, ma creare una rete di connessioni e un sistema operativo che ci permetta di mantenere la leadership internazionale anche nel medio e lungo periodo”.

LINEAPELLE INNOVATION SQUARE

Science, Fashion, Design, Automotive

Una nuova finestra sul futuro

Sept 25-27

Milano, Italy

