Attacco razzista a Vicofaro, Libera: "Gesti come questi sono barbarie"

La notte di giovedì 2 agosto verso le 23 due giovani italiani al grido “negri di merda” hanno sparato colpi di arma da fuoco in direzione di un ragazzo migrante ospite della Parrocchia di Vicofaro che fortunatamente è rimasto illeso. Vengono alla mente le parole del Presidente Sergio Mattarella a proposito degli spari che recentemente a Roma hanno ferito una bimba rom di un anno: l’Italia non deve diventare un far west, gesti come questi sono barbarie e non possono non suscitare indignazione.

A ottant’anni dalla pagina buia delle leggi razziali ci troviamo di fronte a un’ escalation di violenza, che purtroppo attraversa anche Pistoia, alimentata da un linguaggio, da atteggiamenti e da scelte politiche che, in disprezzo ai sentimenti di solidarietà e rispetto della dignità umana, fomentano odio, razzismo e atti criminali.

Esprimiamo solidarietà e vicinanza al giovane scampato all’attentato, a don Massimo Biancalani e ai suoi ragazzi e chiediamo al Prefetto e al Sindaco di Pistoia di prendere tutti i provvedimenti di loro competenza per garantire la sicurezza, l’ordine pubblico e una serena convivenza civile.



Alessandra Pastore referente Libera Pistoia

Andrea Bigalli referente Libera Toscana

Tutte le notizie di Pistoia